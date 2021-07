Agriculture : le SYNTTAS suspend sa diète

Les six membres du Syndicat national des techniciens et travailleurs de l’agriculture du Sénégal (SYNTTAS), qui avaient entamé une grève de la faim lundi, ont suspendu leur mot d’ordre depuis mardi, a appris l’APS du ministère de l’Agriculture et d’une source proche de ce syndicat.





La suspension de ce mot d’ordre fait suite aux négociations engagées avec le ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural, Moussa Baldé, qui recevra les syndicalistes, vendredi.



M. Baldé a donné des instructions pour la poursuite lundi des travaux du comité de dialogue social au siège du ministère de l’Agriculture, à la sphère ministérielle de Diamniadio.



Le SYNTTAS proteste notamment contre l’affectation de certains de ses membres et la gestion du ministère de l’Agriculture, tout en réclamant des indemnités, qu’il considère comme une vieille doléance des travailleurs.