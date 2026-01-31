Solidarité et insertion professionnelle : l’ANAM au chevet des populations de Dalifort

​Ce samedi 31 janvier 2026, la Cité Marine de Dalifort a vibré au rythme de la « Journée de la Solidarité et de l’Entraide ». Initiée par Bécaye Diop, Directeur Général de l’Agence Nationale des Affaires Maritimes (ANAM), cette rencontre a conjugué santé gratuite et opportunités d’emploi pour les habitants de la localité.



​Dès les premières heures de la matinée, l’esplanade de la Cité Marine a été prise d’assaut. L’objectif était clair : offrir des soins de proximité à ceux qui en ont le plus besoin. Sous l'impulsion de Bécaye Diop, une dizaine de médecins spécialisés (pédiatrie, ophtalmologie, médecine générale) ont répondu à l’appel.



​« L'idée, c'est d'accueillir les personnes qui veulent être consultées gratuitement et de leur offrir des médicaments si besoin est », a déclaré le patron de l’ANAM.



Conscient des enjeux sanitaires locaux, il a réitéré son engagement personnel à renforcer l’aide médicale à Dalifort, tout en appelant à une mobilisation communautaire : « Chaque habitant doit apporter sa petite pierre à l’édifice ».



​Au-delà du volet médical, cette journée a servi de plateforme de recrutement et d'orientation. Une quinzaine de fleurons de l'économie sénégalaise, tels que le Port Autonome de Dakar, Sonagène, Petrosène, la SAR ou encore l'ADPME, étaient présents.



​Pour Bécaye Diop, il s'agit de briser le mur entre le monde scolaire et celui de l'entreprise : ​« Quand on était jeunes au lycée, on n’avait pas une vue d'ensemble de ces sociétés. Aujourd'hui, les jeunes connaissent les noms, mais pas forcément les missions. C’est le moment de les confronter à ces entreprises pour susciter des vocations ».



​L'enjeu est de taille : permettre aux lycéens de définir une ambition claire et un plan de carrière spécifique face aux recruteurs.



​Le Directeur Général a profité de cette tribune pour évoquer les défis structurels de la commune. S'il s'est réjoui de l'existence de structures de sécurité, il a néanmoins pointé du doigt la fermeture prolongée du poste de police local, dont les raisons restent à éclaircir.



​Le grand combat de Bécaye Diop reste cependant l'éducation : « Nous aurions besoin d'un lycée afin que les élèves de Dalifort puissent se concentrer localement pour réussir ».