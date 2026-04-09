Prix Marc-Vivien Foé : trois (3) joueurs sénégalais en lice pour l’édition 2026

Les médias RFI et France 24 ont dévoilé, ce jeudi 9 avril 2026, la liste des 11 finalistes du Prix Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain de Ligue 1. Parmi les joueurs retenus, trois Sénégalais figurent dans cette sélection : Lamine Camara, Bamba Dieng et Moussa Niakhaté.





Lamine Camara, milieu (Monaco)



Lamine Camara a encore pris une dimension supplémentaire cette saison au sein du riche effectif monégasque. Plus régulier, enfin épargné par les blessures, l’international sénégalais de 22 ans est devenu un pion essentiel de l’entrejeu de l’ASM. Son nom circule déjà dans les petits papiers de plusieurs grosses écuries anglaises. Sur le terrain, il a souvent la responsabilité des coups de pied arrêtés, symbole de la confiance que lui accorde son club.



Bamba Dieng, attaquant (Lorient)



En pleine confiance, l’attaquant sénégalais confirme son importance dans l’animation offensive du FC Lorient depuis le début de saison. À 26 ans, le natif de Pikine, dans la banlieue de Dakar, a retrouvé la plénitude de ses moyens et son sens du but après un exercice 2024-2025 compliqué. Après les doutes et les blessures, Bamba Dieng est reparti de l’avant.



Moussa Niakhaté, défenseur (Lyon)



Moussa Niakhaté est le patron de la défense lyonnaise. Titulaire dans l’axe des Lions du Sénégal, l’un des joueurs les plus utilisés à l’OL, ce gaucher de 30 ans vit la meilleure période de sa carrière en club comme en sélection. Formé dans le Nord, à Lille puis à Valenciennes, il s’est imposé par sa solidité : souverain dans les duels, précieux dans la relance, il apporte sérénité et stabilité à l’arrière-garde lyonnaise.





Le reste des nominés





Pierre-Emerick Aubameyang, attaquant (Gabon, Olympique de Marseille)



Guela Doué, défenseur (Côte d’Ivoire, RC Strasbourg)



Martial Godo, ailier (Côte d’Ivoire, Strasbourg)



Ilan Kebbal, milieu (Algérie, Paris FC)



Hervé Koffi, gardien (Burkina Faso, Angers)



Arsène Kouassi, défenseur (Burkina Faso, Lorient)



Aïssa Mandi, défenseur (Algérie, Lille)



Mamadou Sangaré, milieu (Mali, Lens)