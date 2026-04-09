Mix énergétique : Une centrale de 50 MW couplée à un système de stockage par batterie arrive à Linguère

Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop, a lancé officiellement ce jeudi à Warkhokh les travaux d’une centrale solaire photovoltaïque de 50 MW. Cette infrastructure, située dans le département de Linguère, se distingue par l’intégration d’un système de stockage par batterie de 30 MW/90 MWh, une solution technologique conçue pour stabiliser le réseau et pallier l'intermittence de l'énergie solaire.







Ce projet s'inscrit au cœur de la "Vision 2050" du gouvernement sénégalais, visant à garantir la souveraineté énergétique du pays face à la volatilité des marchés internationaux. En privilégiant une source d'énergie propre et compétitive, le Sénégal entend réduire sa dépendance aux combustibles fossiles, dont les cours sont actuellement sous pression en raison des tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Lors de la cérémonie, le ministre a d'ailleurs souligné la résilience du pays face à la hausse mondiale des prix du pétrole.







La réalisation de cette centrale repose sur un partenariat stratégique impliquant la Senelec ainsi que les entreprises Huawei et Cenertec. Outre la production électrique, le projet met l'accent sur le transfert de compétences et le renforcement du contenu local. Il constitue un levier essentiel pour atteindre l'objectif national d'accès universel à l'électricité d'ici 2029.







Initialement prévu sur 16 mois, le chantier a été accéléré sous l'impulsion des autorités et des partenaires techniques. Les entreprises se sont engagées à livrer l'infrastructure en 12 mois. Birame Soulèye Diop a ainsi donné rendez-vous aux populations de Louga et aux acteurs du secteur en avril 2027 pour la mise en service officielle de la centrale.

