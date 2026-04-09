Sénégal oriental : L’État déploie le COSSUEL pour réguler les installations électriques

L’adjointe au gouverneur de Tambacounda, Diarryatou Ndiaye, a présidé ce jeudi l’installation officielle du Comité sénégalais pour la sécurité des usagers de l’électricité (COSSUEL) dans le Sénégal oriental. Cette extension territoriale vise à démocratiser l’accès aux services de l’instance et à renforcer la protection des populations locales face aux risques liés aux installations électriques défectueuses.







Le directeur général du COSSUEL, Samba Dieng, a annoncé que le déploiement dans la région s’articulera autour de deux axes prioritaires : la formation des artisans électriciens et la sensibilisation de proximité. À cet effet, les autorités administratives ont invité le comité à collaborer étroitement avec les organisations communautaires de base pour garantir une large diffusion des normes de sécurité auprès des usagers.







Cette présence du COSSUEL à Tambacounda rappelle le cadre légal strict régissant le secteur au Sénégal. Depuis le décret du 8 juin 2017, le contrôle de conformité des installations électriques intérieures est obligatoire avant toute mise sous tension. En veillant au respect de la norme NS 01 001, le comité assure une mission de service public essentielle pour la préservation des biens et des personnes contre les dangers d'incendie et d'électrocution.

