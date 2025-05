Agropole Nord : des véhicules destinés au projet volés, des marchés fictifs, des fonds détournés, selon la Sr

Dans le cadre de la reddition des comptes, le parquet financier avait confié une enquête sur la gestion de l'Agropole Nord, à la Section de recherche (Sr) de Saint-Louis (Nord). Selon les informations du quotidien Libération, plusieurs auditions ont été effectuées à cet effet par les gendarmes.



Les investigations de la Sr de Saint-Louis ont mis en exergue des faits extrêmement graves. Les gendarmes ont formellement établi que des véhicules destinés au projet ont été tout simplement volés. D'autres étaient loués à des particuliers. En plus, plusieurs décaissements présumés destinés à des bénéficiaires du projet se sont révélés fictifs tout comme des marchés.



Par ailleurs, l'enquête menée sous l'autorité du parquet financier, est presque terminée. La direction des investigations criminelles (DIC) et la Section de recherche (Sr) de Dakar ont aussi transmis au parquet financier, les résultats de deux autres enquêtes, aux conclusions particulièrement attendues. Ils concernent respectivement des "présomptions de faux" dans l'affaire "Aee de Power" après plainte de l'agent judiciaire de l'Etat et de "la gestion du Fera" dont l'ancien directeur général pape Ibrahima Faye avait été interrogé en fin décembre 2024.