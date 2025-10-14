Agropole Sud : 85 % des travaux achevés, 50 000 emplois attendus en Casamance

Les travaux de l’agropole Sud, situé à Adéane dans la région de Ziguinchor, sont réalisés à près de 85 %, a annoncé ce mardi le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop. En visite sur le site, il s’est félicité de “l’avancement satisfaisant” du chantier, qui comprend déjà des infrastructures majeures telles que les centres de stockage, les bureaux, la voirie et la station de recherche, désormais “pratiquement terminés”.Lancé en 2018, ce projet structurant vise à transformer durablement l’économie de la Casamance à travers la valorisation des filières agricoles et agroalimentaires. Le ministre a salué “la mobilisation exemplaire des populations et des collectivités locales”, soulignant que “l’agropole Sud sera inauguré en janvier prochain par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre, Ousmane Sonko”.L’impact attendu est majeur, 30 000 emplois directs et 20 000 emplois indirects devraient être créés, offrant de nouvelles perspectives économiques aux jeunes de Ziguinchor, Adéane, Bignona et des zones voisines, indique Aps. Pour accélérer la mise en service, Serigne Guèye Diop a annoncé trois mesures clés " le lancement immédiat d’un appel à candidatures pour l’installation d’entreprises sur les 45 hectares disponibles, l’extension de la zone industrielle à 100 hectares et l’ouverture d’un appel d’offres national et international pour implanter les premières unités de transformation dans un délai de 12 à 36 mois."Initialement centré sur l’anacarde, le maïs et la mangue, l’agropole s’étendra désormais à toutes les filières agricoles, halieutiques et horticoles de la région. “Nous avons décidé de transformer les plateformes logistiques de Bignona, Kolda, Sédhiou et Oussouye en véritables pôles agro-industriels intégrant production, transformation et logistique. Il n’est plus pertinent de collecter sans transformer localement”, a insisté le ministre.Selon lui, l’agropole Sud s’inscrit dans “la dynamique nationale de transformation économique”, et constitue “un levier stratégique pour un développement durable, inclusif et créateur d’emplois en Casamance”.