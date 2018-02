Ahmadou Al Aminou Lo : «Le franc CFA est l’une des meilleures monnaies en Afrique»

Le débat sur le franc CFA n’est pas fondé. C’est la conviction de Ahmadou Al Amine Lo, Dg de la Bceao-Sénégal qui l'a fait savoir en marge du Colloque international sur les innovations dans le secteur de la finance et de la technologie. Et pour cause, explique-t-il, «le débat est maintenant passé à une phase idéologique. Tant qu’il s’agit d’un débat idéologique, une banque centrale peut y répondre».



M. Lo de poursuivre : «Jamais je ne me lasserai de répéter que le franc CFA est l’une des meilleures monnaies en Afrique et l’une des meilleures monnaies dans les économies en développement. On y met une dose idéologique, mais cette monnaie peut répondre à beaucoup d’approches. Cette monnaie est une monnaie africaine, gérée par des Africains, sans aucune contrainte, et nous en avons la gestion au quotidien».



Sa conviction est fondée, affirme-t-il, par sa longue expérience au sein de cette institution où il a eu à occuper plusieurs postes de responsabilité, informe-t-il. Et c’est ce qui lui permet d’affirmer «avec force que les jeunes d’aujourd’hui doivent, au lieu de suivre l’idéologie qui consiste à rejeter le franc CFA, s’approprier cette monnaie qui est une monnaie qui offre du pouvoir d’achat aussi bien interne qu’externe».