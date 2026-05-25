Ahmadou Al Aminou Lo nommé Premier ministre : un technocrate à la tête du gouvernement sénégalais

Nommé ce lundi 25 mai au poste de Premier ministre du Sénégal par le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, Ahmadou Al Aminou Lo est originaire de Louga et possède un riche parcours dans l’administration publique et les institutions financières régionales.



Ancien cadre de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), il a occupé plusieurs fonctions de responsabilité au Sénégal, aussi bien dans l’administration que dans les sphères économiques et financières.



Avant sa nomination à la Primature, il occupait le poste de ministre auprès du président de la République, chargé du suivi, du pilotage et de l’évaluation de l’agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».



Ahmadou Al Aminou Lo a également été Directeur national de la BCEAO pour le Sénégal, une fonction qui lui a permis de jouer un rôle important dans les politiques monétaires et économiques au niveau régional.



Reconnu pour son profil de technocrate et son expertise en matière de politiques économiques, le nouveau Premier ministre aura la charge de conduire l’action gouvernementale et de mettre en œuvre les réformes inscrites dans la vision de transformation du pays portée par les autorités sénégalaises.



Il lui reviendra également de former un nouveau gouvernement conformément aux orientations définies par le chef de l’État.