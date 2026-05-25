Sénégal : Ahmadou Al Aminou Lo officiellement désigné Premier ministre

Le nom du nouveau Premier ministre est désormais connu. Il s'agit de Ahmadou Al Aminou Lo. Il était jusque là ministre auprès du Président de la République chargé du Suivi, du Pilotage et de l’Évaluation de l’Agenda national de Transformation Sénégal 2050, a été nommé Premier ministre Sénégal.L'annonce a été faite par le secrétaire général de la Présidence de la République, ce lundi 25 mai, sur la Télévision nationale RTS.







