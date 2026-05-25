Gouvernement d'action et de résultat : les missions prioritaires confiées par Diomaye Faye à son nouveau Premier ministre

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a nommé, par décret n° 2026-1129 du 25 mai 2026, le nouveau Premier ministre de la République du Sénégal.



Il s'agit de Ahmadou Al Aminou Lo, ancien secrétaire général de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO), ancien ministre secrétaire général du gouvernement, et actuel ministre d'État, ministre auprès du président de la République chargé du suivi, du pilotage et de l'évaluation de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 ».



Selon le secrétaire général de la Présidence de la République, Oumar Samba Ba, qui a procédé à la lecture du décret de nomination, le choix du chef de l'État s'est porté sur M. Lo pour sa compétence, sa connaissance profonde du pays, son expérience des arcanes économiques et financières, son engagement et surtout sa loyauté.



Dans un contexte national et international inédit, marqué par des défis sécuritaires d'envergure et des mutations sociales, économiques et politiques profondes, le chef de l'État a chargé le nouveau Premier ministre de proposer, dans les meilleurs délais, une liste de ministres et de secrétaires d'État devant composer le prochain gouvernement. Celui-ci sera un gouvernement de mission, un gouvernement d'action et de résultat au service de la République.



Selon le président de la République, cette phase cruciale de la vie du pays doit se déployer dans la lettre et dans l'esprit du projet inclusif et collectif pour un Sénégal souverain, juste, prospère et solidaire, ancré dans ses valeurs fortes, conformément à la vision Sénégal 2050 incarnée par l'Agenda national de transformation.