Ahmat Ahmat hausse le ton : "la CAN appartient à la Caf et c'est nous seuls qui décidons"

Lors de la réunion du Comité exécutif à Accra (Ghana), du 30 novembre 2018, la Confédération Africaine de Football (CAF) avait décidé de retirer l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun, pénalisé par des retards dans la livraison des infrastructures



Ce mardi 8 janvier 2019, en marge de la conférence de sa presse tenue à Dakar dont le pays hôte de la CAN 2019 a été dévoilé, Ahmad Ahmad n’a pas manqué de rappeler la force et l'autonomie de l’institution qu'il dirige.



« Nous n’avons aucun problème avec Paul Biya, et nous le remercions des efforts fournis. Car nous n'accepterons pas qu’un pays dilapide tous son argent pour la tenue d’une telle compétition. Donc qu’il sache que la prochaine Can leur serait favorable et nous comptons les accompagner. Mais, les règlements, c’est nous qui les établissons et il faut voir dans quel contexte nous sommes, en quoi ça peut être positive. Car, la Can n’appartient qu’à la Caf. Et c’est à nous seuls de décider.»