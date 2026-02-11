«Ces hommes armés créent de l’insécurité»: Qui sont les Wazalendo, envoyés à Fizi, dans l’est de la RDC

Malgré les accords de paix signés et les négociations qui se poursuivent, les combats continuent. Ils opposent les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, à l’armée congolaise soutenue par les milices locales. Pour ce troisième épisode, intéressons-nous à ces miliciens, appelés dans l’est du pays, les Wazalendo, qui combattent aux côtés de l’armée congolaise. À plusieurs occasions, le président Félix Tshisekedi a salué leur bravoure à combattre les rebelles. Mais ces miliciens sont aussi accusés dans plusieurs rapports d’organisations internationales de commettre des exactions contre les populations civiles.
Autres articles
-
En Guinée, le transfert de Toumba Diakité provoque de fortes tensions autour de la prison centrale
-
Madagascar: à Tamatave, «c'est la désolation» après le passage du cyclone tropical Gezani
-
Gambie : le président Adama Barrow inaugure les nouvelles infrastructures électriques de la CEDEAO
-
Banque de la CEDEAO : le Sénégalais Baba Malick Ba prend la tête de la direction régionale à Abidjan
-
Dossier Paramount - Embraer : La Cour opte pour un désaveu de la procédure