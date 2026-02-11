«Ces hommes armés créent de l’insécurité»: Qui sont les Wazalendo, envoyés à Fizi, dans l’est de la RDC

Malgré les accords de paix signés et les négociations qui se poursuivent, les combats continuent. Ils opposent les rebelles du M23, appuyés par le Rwanda, à l’armée congolaise soutenue par les milices locales. Pour ce troisième épisode, intéressons-nous à ces miliciens, appelés dans l’est du pays, les Wazalendo, qui combattent aux côtés de l’armée congolaise. À plusieurs occasions, le président Félix Tshisekedi a salué leur bravoure à combattre les rebelles. Mais ces miliciens sont aussi accusés dans plusieurs rapports d’organisations internationales de commettre des exactions contre les populations civiles.