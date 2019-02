Ahmed Khalifa Niasse: " J'ai dit à Wade que j'allais voter pour Macky et il est en phase avec moi "

Me Abdoulaye Wade et sa délégation se sont rendus ce mardi chez Ahmed Khalllfa Niass pour présenter des condoléances suite au décès de Sidy Lamine Niasse. Mais après de cette rencontre le frère du défunt a fait une étonnante déclaration.

« Aujourd’hui après m’être concerté avec Me Abdoulaye Wade, j’ai décidé de voter pour le candidat Macky Sall et d’appeler à voter pour Macky Sall. Le président me Abdoulaye Wade qui est un ami de plus 40 ans est venu ici pour me présenter ses condoléances on s’est entretenu. Donc je ne fais rien qu’il ne soit pas au courant. Et j’ai obtenu son accord pour le faire », déclare Ahmed Khalifa Niass.



Selon lui, cette annonce se justifie, car il existe "une alliance objective" entre Me Wade et Macky. « J’avais écrit objectivement que Wade ne peut voter que pour Macky Sall, et il a dit qu’il n’allait pas voter pour les quatre autres et à partir de ce moment, on doit se rendre à l’évidence. Et Wade est en phase avec moi et il l’a confirmé. »



Ahmed Khalifa Niasse de déduire que la déclaration du Président Macky Sall dans un entretien avec une télévision française d'amnistier Khalifa Sall et Karim Wade, une fois réélu, fait que Wade ne peut avoir meilleur candidat à soutenir que lui. Selon lui, "nous sommes loin du pyromane qu’on veut nous montrer de Wade et parce que c'est un homme pacifique. Wade et Macky s’estiment réciproquement se respectent, et l’avenir nous le dira".