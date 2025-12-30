Tabagisme : au Sénégal, une baisse de 25% enregistrée sur la consommation chez les adultes

Une enquête révèle que les lois et mesures de lutte antitabac fonctionnent, mais que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour maintenir les progrès.



L’Enquête mondiale sur le tabagisme chez les adultes (GATS) est un outil essentiel pour suivre l’évolution de la consommation de tabac, évaluer l’impact des politiques et identifier les domaines nécessitant une intervention renforcée. Menée pour la première fois par le gouvernement du Sénégal en 2013, puis reconduite en 2015, la GATS a apporté des preuves cruciales de l’efficacité de la politique résolue du Sénégal en matière de réduction du tabagisme. Les résultats les plus récents de la GATS, publiés cette semaine, indiquent une baisse de plus de 25 % de la consommation de tabac chez les adultes depuis 2015. Au Sénégal, 4,4 % des adultes consomment du tabac, soit l’un des taux de prévalence les plus faibles d’Afrique.



Halte aux fabricants de tabac

Bien que le tabagisme soit faible au Sénégal, l'enquête estime que les fabricants de tabac comme Philip Morris International et British American Tobacco ciblent agressivement les pays comme le Sénégal avec des cigarettes électroniques, des sachets de nicotine et des cigarettes chauffées. Il ressort qu' au Sénégal et dans le monde entier, ces produits sont commercialisés de manière à séduire les jeunes : sur les réseaux sociaux, lors de festivals et de concerts, et grâce à des arômes et des emballages spécialement conçus pour eux.



"Il est essentiel que le Sénégal réglemente ces produits afin d’empêcher l’industrie du tabac de créer une nouvelle génération de toxicomanes et d’anéantir les progrès considérables réalisés par le pays dans la lutte contre le tabagisme", déclare Bintou Camara Bityeki, directrice des programmes Afrique, Campagne pour des enfants sans tabac.



Dans un communiqué, cette organisation félicite le Sénégal pour ses progrès constants dans la réduction du tabagisme et se tient prête à soutenir l'extension des espaces sans fumée une fois les amendements législatifs adoptés. "Il est urgent d'agir pour continuer à sauver des vies, à faire baisser le tabagisme et à promouvoir un avenir plus sain pour le Sénégal", note le communiqué.

