Inondations d'octobre à Bakel : 3 825 personnes affectées, plus de 200 familles relogées

Le département de Bakel (est) a été touché par les inondations en octobre 2025. Selon l’Agence de Presse Sénégalaise (APS), 3 825 personnes ont été affectées par ces inondations et plus de 200 familles ont été relogées dans des écoles.



Les crues du fleuve Sénégal ont provoqué d’importants dégâts dans le département de Bakel. Sept localités ont été impactées, plus de 200 maisons ont été inondées. Les lâchers d’eau lancés à partir du barrage de Manantali ont aussi englouti 946 hectares d’exploitation agricole.



‎ Pour soulager les familles, le gouvernement du Sénégal, à travers le ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement, avait envoyé les secours en vivres, tentes et matelas.