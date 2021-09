Aide à la prise de bonnes décisions face aux changements climatiques : L’ANACIM vise la formation de 1500 techniciens et décideurs

L’Agence Nationale de l’Aviation Civile et de la Météorologie (ANACIM) et l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD), avec l’appui de l’Agence Française de Développement (AFD), ont développé un Géo-portail, sur la base de scenarii climatiques, pour mettre à la disposition des secteurs (agriculture, eau, etc.) des informations thématiques d’aide à la prise de décision adaptées à leurs besoins.C’est parce que les projections climatiques pour le 21siècle tendent à montrer une variabilité climatique encore plus marquée dans le futur, rendant nécessaire un meilleur accès à des informations climatiques fiables afin de permettre l’adaptation des populations.Ainsi, l’ANACIM, dans le cadre du projet d’appui au Plan National d’Adaptation du Sénégal (PNA-FEM) financé pa r le Fonds pour l’Environnement Mondial et le Programme des Nations Unies pour le Développement, qui a prévu d’appuyer le renforcement du Géo-portail , a initié une série de sessions à travers le pays pour renforcer les capacités des structures techniques locales dans l’utilisation du Géo-portail sur les changements climatiques et l’exploitation des différents produits afin d’améliorer leur capacité de prise de décision lors de l’élaboration des différents plans et programmes de développement au niveau local.