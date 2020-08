Aide alimentaire d'urgence: Le Comité Force COVID 19 réclame des factures au ministre Mansour Faye

Le ministre Mansour Faye tarde toujours à soumettre ses factures d’achats de denrées alimentaires au Comité de suivi dirigé par le Général François Ndiaye bien que les ayant demandé depuis la date du 26 mai 2020, lors de la visite dudit comité auprès du ministère du Développement Communautaire au Pôle Urbain de Diamniadio.



A en croire le président Mohamet Massamba Seye du Parti pour l’émergence et le développement (P.E.D/ Natangué) par ailleurs, membre du Comité de suivi des Opérations Force COVID 19 pour le compte du pôle des non alignés, le ministre du Développement Communautaire mériterait "d’avoir un malus, c’est le moins que l’on puisse dire sur la gestion de l’aide alimentaire a suscité beaucoup de bruit dans l’enveloppe des 1.000 milliards FCFA. ​Et c’est ce qui a même occasionné la mise en place du Comité de Suivi Force Covid 19 pour garantir une meilleure transparence des opérations.", peut-on lire sur le communiqué.



Mais, jusqu’à ce jour, le Comité de suivi n’a reçu aucun document de la part du ministre Mansour Faye pour pouvoir procéder à son audition depuis plus de 3 mois de fonctionnement.



A cet effet, M. Seye, également rapporteur de la Commission résilience des populations, chargé d’auditer la distribution alimentaire et compagnie compte alerter sur cette attitude qui perdure après plus de 2 mois d’attente depuis le dernier entretien avec le ministre Mansour Faye sans qu’il ne puisse pour autant livrer au Comité de suivi des documents qui puissent leur permettre de bien faire leur travail, afin de rendre compte au président de la République Macky Sall ainsi qu’au peuple sénégalais.