Air Sénégal S.A : Le DG Phillipe Bohn assure que ça va décoller avant le mois d'Avril

Le Directeur général de la compagnie aérienne sénégalaise a annoncé ce dimanche que la société Air Sénégal S.A va pouvoir démarrer ses activités avant avant le deuxième trimestre de l'année 2018. Philippe Bohn qui n'a pas voulu donner de date précise dans l'émission "Grand Jury" sur la Rfm, dont il est l'invité. Mais acculé par le journaliste Mamadou Ibra Kane, cet agent d'influence français, qui a une expérience de 33 ans d'activités en Afrique a expliqué pourquoi le démarrage de la compagnie n'était pas encore effective avant d'assurer, de sa conviction, que le premier avion pourra décoller avant le mois d'avril.



"Air Sénégal S.a pourra commencer ses vols commerciaux à l'issue du Process PEA (Permis d'exploitation aérienne). C'est un Process qui est fait sous l'autorité de l'Anacim (Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie). Lorsque je suis arrivé en septembre 2017, l'Anacim a souhaité que nous reprenions le PEA en phase 1. Et le standard général admis et reconnu dans le monde entier (pour acquérir un PEA), c'est en moyenne 8 et 10 mois. Donc, si vous partez de septembre, ça nous aurait mis au deuxième trimestre 2018", a expliqué l'ancien agent d'Airbus avant d'affirmer : "non seulement nous ne sommes pas en retard, mais nous allons même faire mieux que cela. Et je pense que dans les toutes prochaines semaines, si nous arrivons à conclure ce Process, le PEA étant attribué, nous pourrons commencer nos opérations".



Et c'est à partir de là que Monsieur Philippe Bohn, poussé par son intervieweur à être plus précis, a assuré que les activités de la nouvelle compagnie aérienne sénégalaise pourraient bien débuter avant que le Sénégal ne fête son accession à la souveraineté. "Air Sénégal S.a, j'espère bien et j'ai toutes les raisons de croire à l'instant où je vous parle que ce sera avant avril", dit-il