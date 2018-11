Air Sénégal SA, cet arnaqueur qui vend plus de billets que de places pour abandonner ses clients à quai

C'est le média "Confidentiel" parcouru par nos confrèresd du journal "Les Echos", qui révèle le scandale. Samedi, pour son vol du matin vers Abidjan, Air Sénégal Sa a laissé à quai 20 passagers, qui pourtant avaient acheté leurs billet en bonne et due forme.

Seulement, ils ne pouvaient pas embarquer, parce qu'ils n'avaient pas de place dans le vol HC 303 de 120 places.



Selon des sources aéroportuaires contactées par Confidentiel Afrique, la compagnie sénégalaise a vendu 140 billets, alors que la disponibilité des sièges sur ce vol était de 120 places. Et le plus grave, c'est que ces malheureux passagers ont été laissés à eux-mêmes, quasiment sans interlocuteur. Le préjudicie est d'autant plus grande que bon nombre d'entre eux devaient continuer leur voyage vers d'autres capitales africaines, à partir d'Abidjan. Dès lors, ils ont été obligés de se rabattre sur d'autres compagnies compagnie comme Rwanda Air ou Kenya Airways.



Nos confrères de Confidentiel Afrique ajoute qu'une négociation faite dans le plus grand secret entre les compagnies nationales sénégalaise et ivoirienne fait qu'Air Sénégal Sa assure le vol du samedi matin vers Abidjan, alors qu'Air Ivoire assure celui de l'après-midi, sur le même itinéraire.

Il faut noter que l'appareil exploité par Air Sénégal pour ce vol appartient à Air Ivoire, dont il est d'ailleurs le plus vieux de sa flotte...