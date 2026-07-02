Mondial 2026 : le coach belge estime que les équipes comme le Sénégal «perdent leur structure tactique en fin de match»

Le Sénégal a été éliminé de la Coupe du Monde 2026 après une défaite cruelle 3-2 (après prolongation) face à la Belgique, lors des seizièmes de finale. Et pourtant, les Lions de la Teranga menaient 2-0 jusqu'à la 86e minute avant de craquer en fin de match.
En fin de match, réagissant à chaud à la presse, le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique suite à ses déclarations. Le sélectionneur français de la Belgique a été accusé de véhiculer des clichés racistes et un fort manque d'humilité envers le Sénégal après la qualification des Diables Rouges (3-2, A.P.).
«On connaît ces équipes-là (comme le Sénégal). Ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. À 2-0, on savait qu’ils feraient tout pour préserver leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça», a critiqué Rudi Garcia, qui a néanmoins nuancé en admettant que le Sénégal a été «un excellent adversaire».
Interrogé sur les propos polémiques de son collègue, Pape Thiaw dit respecter l’avis, tout en rappelant que «c’est toujours plus facile de parler lorsqu’on gagne».
En fin de match, réagissant à chaud à la presse, le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique suite à ses déclarations. Le sélectionneur français de la Belgique a été accusé de véhiculer des clichés racistes et un fort manque d'humilité envers le Sénégal après la qualification des Diables Rouges (3-2, A.P.).
«On connaît ces équipes-là (comme le Sénégal). Ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. À 2-0, on savait qu’ils feraient tout pour préserver leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça», a critiqué Rudi Garcia, qui a néanmoins nuancé en admettant que le Sénégal a été «un excellent adversaire».
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