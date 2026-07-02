Mondial 2026 : le coach belge estime que les équipes comme le Sénégal «perdent leur structure tactique en fin de match»

Le Sénégal a été éliminé de la Coupe du Monde 2026 après une défaite cruelle 3-2 (après prolongation) face à la Belgique, lors des seizièmes de finale. Et pourtant, les Lions de la Teranga menaient 2-0 jusqu'à la 86e minute avant de craquer en fin de match.



En fin de match, réagissant à chaud à la presse, le sélectionneur de la Belgique, Rudi Garcia, s'est retrouvé au cœur d'une vive polémique suite à ses déclarations. Le sélectionneur français de la Belgique a été accusé de véhiculer des clichés racistes et un fort manque d'humilité envers le Sénégal après la qualification des Diables Rouges (3-2, A.P.).



«On connaît ces équipes-là (comme le Sénégal). Ils perdent leur structure tactique vers la fin du match. À 2-0, on savait qu’ils feraient tout pour préserver leur but, ce qui est à mon avis une grave erreur. Rappelez-moi, quand on mènera 2-0, de ne pas faire ça», a critiqué Rudi Garcia, qui a néanmoins nuancé en admettant que le Sénégal a été «un excellent adversaire».



Interrogé sur les propos polémiques de son collègue, Pape Thiaw dit respecter l’avis, tout en rappelant que «c’est toujours plus facile de parler lorsqu’on gagne».