Défaite contre la Belgique : Pape Thiaw se défend et évoque «des problèmes physiques» de ses joueurs

Le Sénégal a été éliminé de la Coupe du Monde 2026 après une défaite cruelle 3-2 (après prolongation) face à la Belgique, lors des seizièmes de finale. Et pourtant, les Lions de la Teranga menaient 2-0 jusqu'à la 86e minute avant de craquer en fin de match.



En fin de match, réagissant à chaud à la presse, le sélectionneur du Sénégal, Pape Thiaw, a avoué que ses joueurs avaient des problèmes physiques. Cette situation justifierait l’issue de la rencontre sportive. «Ce n’est pas facile de perdre un match de cette manière. Ce n’est pas facile, ni pour moi, ni pour les joueurs (…) C’est une défaite cruelle», a dit Pape Thiaw.



Sur les réseaux sociaux, les choix de coaching de Pape Thiaw essuient de violentes critiques en raison du remplacement ultra-controversé de Pape Gueye, de la fragilisation défensive du milieu de terrain et du recul tactique excessif imposé à l'équipe. Face à ces critiques, le sélectionneur s’est défendu. «Ces remplacements étaient avant tout dictés par la fatigue, plus que les considérations tactiques (…) des joueurs ont demandé à sortir. Ils étaient fatigués et ne pouvaient plus continuer. Les laisser sur le terrain aurait été une faute professionnelle de notre part», a-t-il expliqué.



Pape Thiaw s’est enfin voulu optimiste, tout en se projetant sur les prochaines compétitions. «Il faut regarder vers l’avenir, tirer les enseignements nécessaires et corriger ce qui n’a pas marché afin que d’être meilleurs la prochaine fois», a-t-il conclu.