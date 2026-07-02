Mondial 2026/ Idrissa Gana Guèye : «On a fait ce qu’il fallait faire jusqu’à la 86e minute (…) C’est notre destin»

Dans la soirée du mercredi 1er juillet, le Sénégal s'est fait éliminer en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026 en se faisant renverser 3-2 après prolongation par la Belgique. Les Lions de la Téranga menaient pourtant 2-0 dans le match avant de concéder l'égalisation en fin de rencontre (86e minute) et de craquer à la 120+5e minute.



Idrissa Gana Guèye, milieu de terrain des "Lions", estime qu’il s’agit du destin de son équipe, soutenant que ses coéquipiers ont tout donné. «C’est dur, c’est cruel. On aurait aimé aller loin dans la compétition, mais malheureusement, c’est notre destinée. On a tout donné sur le terrain, on a fait ce qu’il fallait jusqu’à la 86e minute, où on prend ces deux buts qui nous mettent un coup derrière la tête. Puis mentalement, c’est très compliqué de revenir», a-t-il affirmé.



Alors que le sélectionneur Pape Thiaw est la cible de critiques, en raison de choix tactiques discutables, Gana Guèye refuse de jeter la responsabilité de la défaite sur une personne. «C’est facile de pointer du doigt les changements. Je pense que si on avait gagné, personne n’aurait posé cette question. C’est quand il y a une défaite qu’on cherche toujours des erreurs», a-t-il clarifié.