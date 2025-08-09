Air Sénégal annonce la reprise progressive de ses vols sur plusieurs destinations

Air Sénégal a annoncé, ce samedi 9 août 2025, la remise en service progressive de plusieurs liaisons après les perturbations opérationnelles survenues ces derniers jours. Selon la compagnie, « les vols au départ et à destination de Paris ont repris normalement depuis le vendredi 8 août. » Ce, après plusieurs jours de perturbations affectant aussi Bamako, Ouagadougou et Abidjan.



La direction précise avoir « mis en œuvre toutes les mesures nécessaires pour rétablir la situation et assurer une reprise fluide des opérations ». Sur la ligne Dakar–Bamako–Dakar, les rotations reprennent dès ce samedi 9 août avec un programme précis « Bamako–Dakar : départ à 16h45 – arrivée à Dakar à 18h30 (GMT) » et « Dakar–Bamako : départ à 19h20 – arrivée à Bamako à 21h05 (GMT) ».



La compagnie annonce également que « le retour à la normale sur les lignes Bamako–Ouagadougou et Bamako–Abidjan est prévu à partir du dimanche 10 août ». Air Sénégal tient à « présenter ses excuses aux passagers impactés par ces désagréments » et les remercie « pour leur compréhension et leur fidélité ».