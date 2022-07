Air Sénégal: et si l’administrateur français Philippe Bohn avait fait éjecter Ibrahima Kane

Depuis plusieurs semaines, des rumeurs d’un éventuel limogeage du directeur général Ibrahima Kane circulaient au sein du personnel cadre de la compagnie aérienne nationale. Les rumeurs de son départ avaient en effet re- pris de plus belle en cette période de haute saison (vacances et Tabaski) où la demande est très forte. Hélas, c’est durant cette période cruciale que, comme frappés de malédiction, les avions d’Air Sénégal connaissent des ennuis techniques. Conséquences : des vols perturbés avec d’importants retards allant parfois jusqu’à 22 heures, des passagers laissés en rade et à eux-mêmes, des pertes de bagages récurrentes, des appareils loués à prix d’or en pleine haute saison alors que cela aurait dû se faire en basse saison à moindre prix etc.



On l’a vu, ces dernières semaines, de nombreux passagers séné- galais, maliens, ivoiriens etc. mais aussi européens ne cessaient de vouer aux gémonies la compagnie nationale dont ils se plaignaient de la qualité de service en ces mois de grand chassé-croisé des vacances. Au finish, les rumeurs d’un limogeage du directeur général, l’inexpérimenté « pilote » Ibrahima Kane sont finalement devenues réalité puisqu’il a été débarqué. Il a été remplacé par El Hadj Alioune Badara Fall copilote de ligne et précédemment conseiller technique au ministère du tourisme. C’était avant-hier à l’issue d’une réunion houleuse du conseil d’administration. Justement, nous souffle-t-on, comme à chaque réunion du conseil d’administration du pavillon national, le tout-puissant administrateur français, l’ex-dg d’Air Sénégal Philippe Bohn en a profité pour faire une nouvelle fois le procès d’Ibrahima Kane tout en contestant les chiffres de son bilan.



Comme quoi, sur chaque point soulevé, Philippe Bohn émettait quelques réserves de non satisfaction. D’ailleurs, certaines mauvaises langues se disent convaincues que c’est Philippe Bohn qui a eu la peau d’Ibrahima Kane en le faisant virer du cockpit par le ministre des Transports aériens sur instruction du président de la République. Toujours est-il que Philippe Bohn a quitté la direction générale de la compagnie sans l’avoir vraiment quittée puisqu’il en est resté un administrateur très influent. Une chose est sûre : c’est avec un ouf de soulagement que l’éviction d’Ibrahima Kane a été accueillie au ministère du Tourisme et des Transports aériens. Pour cause, on lui reprochait de n’écouter personne au ministère, de faire peu cas des avis et conseils qu’on lui y prodiguait.



A la limite, de mépriser et de regarder de haut ses interlocuteurs du ministère, lui le crack diplômé des grandes écoles après avoir fait Maths sup et Math spé. Il n’avait donc rien à cirer de ce que pouvaient lui dire d’obscurs fonctionnaires ! Mais voilà, directeur général du Fonsis (Fonds souverain d’investissements stratégiques), sa nomination était un pis-aller vu que, de toutes façons, il n’avait aucune compétence, encore moins d’expérience, en matière de transport aérien ! Au mieux, il devait être un Dg de transition. Mais voilà, il s’est incrusté et le président de la République ne lui a pas ménagé ses éloges tandis que la compagnie aérienne nationale partait de tous côtés.



En tout cas, la nomination d’Alioune Badara Fall est pour lui un véritable challenge voire un défi à relever pour anéantir les espoirs d’un retour du Français Philippe Bohn à la tête de la compagnie Air Sénégal. Il est vrai le nouveau Dg est un homme du sérail capitalisant une expérience aéronautique de 33 années, à Air Sénégal, Sénégal Airlines, Royal Air Maroc etc. Copilote de ligne, le commandant Fall était président national du syndicat des pilotes de ligne sénégalais (Spls). Bien qu’il n’ait pas le grade de commandant de Bord, le tout nouveau Dg El Hadj Badara Fall connaît suffisamment le secteur du transport aérien pour pouvoir étaler ses compétences de management sur terre après avoir fait ses preuves dans les cieux. Surtout pour faire taire ses détracteurs...



