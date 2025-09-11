Réseau social
PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Air Sénégal reprogramme son vol Dakar-Paris du 12 septembre



Air Sénégal a annoncé la reprogrammation du vol HC 403 Dakar-Paris, initialement prévu le vendredi 12 septembre 2025 à 00h05. « En raison de contraintes opérationnelles, le vol est reprogrammé à 11h40 », a précisé la compagnie dans un communiqué exploité par PressAfrik.
 
 
L’heure de convocation des passagers est fixée à 7h GMT. Air Sénégal souligne que le vol retour HC 404 Paris-Dakar du 12 septembre « n’est pas impacté et conserve les horaires initiaux ».
 
 
La compagnie dit rester mobilisée pour accompagner les passagers affectés et assurer leur prise en charge. « Les équipes restent pleinement mobilisées pour apporter le support nécessaire aux passagers impactés », indique le document.
Ndeye Fatou Touré

Jeudi 11 Septembre 2025 - 21:46


