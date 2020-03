Air Sénégal suspend ses vols à destination et en provenance de Barcelone (Communiqué)

Suite à la décision de la mise en quarantaine immédiate prise par le gouvernement espagnol (en raison du coronavirus), Air Sénégal informe de la suspension de tous ses vols à destination et au départ de Barcelone du 15 au 31 Mars 2020 inclus, selon un communiqué transmis à PressAfrik, dimanche matin.



La compagnie Air Sénégal se mobilise pour apporter assistance aux passagers concernés par cette décision. Les modalités de report de voyage et de remboursement sont disponibles sur le site de la compagnie et auprès de son service client; ajoute la même source.