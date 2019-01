Aîssata Tall Sall après son rejet au Conseil constitutionnel " je suis restée 3 nuits sans dormir "

Aîssata Tall Sall, le leader de la coalition « Oser l’avenir » a reçu un coup de massue après que sa candidature fut rejetée par le Conseil constitutionnel, pour faux parrainages. Une déception que l’avocate a fait savoir mercredi 2 janvier 2018, lors de la conférence de presse du C 25.



«Quand on m’a dit ; ton dossier est rejeté pour faux parrainages, je suis resté 3 nuits sans dormir », se plaigne t-elle. Avant de se demander, quelles sont les personnes qui lui ont parrainées.



Car pour la candidate de la coalition «Osez l’avenir», après vérification avec son plénipotentiaire et son représentant, ils ont eu la surprise de constater que le Conseil constitutionnel a rejeté des Sénégalais qui sont régulièrement inscrits sur le fichier électoral. « Le conseil a rejeté le parrainage de personnes sénégalaises inscrites au fichier, ce qui prouve que le travail du conseil n’est pas un travail sérieux » regrette la victime du parrainage. »