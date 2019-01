Aissata Tall Sall a-t-elle rejoint les prairies marron ? Rien n’est moins incertain à l’heure où ces lignes sont publiées. Alors que certains sites d’information affirment être certain que la mairesse de Podor a transhumé, des sources proches de la Coordonatrice de « Osez L’Avenir » disent que non. Et qu’Aïssatou Tall Sall est actuellement à Podir pour consulter sa base. «Après la publication du Conseil constitutionnel (de la liste des candidats à la Présidentielle ce dimanche à 23 heures), elle fera face à la presse. Et vous serez édifiés », ont confié les collaborateurs de l’avocate.