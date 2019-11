Aïssata Tall Sall nommée Envoyée spéciale du président de la République

Aïssata Tall Sall a été nommée Envoyée spéciale du président de la République, en remplacement de la présidente du Conseil économique social et environnemental (Cese), Aminata Touré, a-t-on appris ce jeudi.



Maire de Podor, ville située au nord du Sénégal; et députée socialiste, Aïssata Tall Sall avait soutenu le candidat Macky Sall, lors de la présidentielle du 24 février 2019 avec son mouvement "Oser l'avenir".



Ce soutient avait provoqué autant de polémiques et d'incompréhensions des Sénégalais sur la toile, compte de sa posture trop critique envers le régime de Macky Sall. Depuis le remaniement survenu en avril dernier, la présidente de "Oser l'avenir" se faisait rare dans la presse.