Ajax : coup dur pour Hakim Ziyech

Eric ten Hag devra se passer de l’un de ses meilleurs joueurs pour les prochaines rencontres de son équipe en championnat et en Europe. Effectivement, l’international marocain avait dû quitter ses partenaires à l’heure de jeu, face au Sparta Rotterdam dimanche dernier. Et les examens médicaux passés depuis indiquent que le joueur souffre d’une déchirure au niveau du mollet.



C’est le club qui a officialisé la - mauvaise - nouvelle dans un communiqué publié sur son site. La formation amstellodamoise ne révèle pas de date d’indisponibilité exacte, mais explique que Ziyech sera indisponible pour les semaines à venir. Celui qui compte 6 buts et 12 passes décisives en 18 matchs d’Eredivisie cette saison va donc manquer le duel face au PSV le 2 février prochain, et est aussi incertain pour le match aller des seizièmes de finale d’Europa League contre Getafe le 20 février.



Foot Mercato