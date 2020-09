Akon City : Le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens en première ligne pour la mise en œuvre diligente du projet.

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Monsieur Alioune SARR a présidé ce Lundi 31 Aout 2020, la cérémonie de pose de la première pierre de la ville durable Akon City, à Mbodienne.

Ce projet d’investissement de 6 milliards de dollars ambitionne de faire du Sénégal une porte d’entrée de l’Afrique. Cet important projet devra abriter à terme un village des cultures africaines, des restaurants et chalets pour touristes, des immeubles de logements, un hôpital général, un poste de police, un campus, des studios de cinéma ainsi qu’un pôle technologique entre autres.

La première phase de développement du projet devra s’achever en 2023 et s’étendra sur 55 hectares. A terme, Akon city couvrira 500 ha avec un pôle agricole et des iles artificielles et pourra accueillir jusqu’à 300.000 habitants.

Dans sa caractéristique de ville durable et écologique, Akon City utilisera au maximum des matériaux renouvelables et recyclables, et prioritairement d’origine africaine.

Cet important projet est l’aboutissement d’un processus d’engagement et de confiance pour notre pays, le Sénégal, et une réponse à l’appel aux investisseurs privés nationaux de son Excellence M. Le Président de la République Macky SALL.

Akon city est parfaitement aligné à la stratégie intégrée du Tourisme et des Transports aériens de l’Etat du Sénégal, dans sa dimension aménagement de nouvelles zones touristiques intégrées.

En ce sens, le Ministère du Tourisme et des Transports Aériens mettra tout en œuvre pour accompagner le promoteur et ses partenaires pour une diligente mise en œuvre de cet important projet.







En exclusivité les images des différents compartiments de la ville et celles de la cérémonie de pose de la première pierre de Akon City, présidée par Monsieur Alioune SARR, ministre du tourisme et des transports aériens.