Akon City: le Dg de la Sapco donne un ultimatum au promoteur

Le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des côtes et zones touristiques du Sénégal (Sapco), Souleymane Ndiaye a, dans un entretien avec TV5 Monde, donné un ultimatum à Alioune Badara Thiam dit Akon et son fameux projet « Akon City ».



« Si dans deux mois, Akon n’est pas venu avec du concret, la Sapco sera dans l’obligation de faire ce que la loi confère. Du concret, c’est-à-dire commencer la réalisation de ses projets d’infrastructures, des réceptifs », a déclaré Souleymane Ndiaye, Directeur général de la Sapco.