Akon city : le chanteur Sénégalo-américain doit 375 millions FCFA à l’État du Sénégal

Malgré le versement successif de deux acomptes (l’un de 800 millions de F CFA et l’autre, plus récent, de 200 millions), Akon doit encore s’acquitter d’une troisième tranche de 375 millions F CFA auprès de l’État du Sénégal.



Ville futuriste à l’architecture atypique, immergée dans la high-tech et propulsée par l’énergie solaire et la crypto-monnaie lancée par le musicien, Akon City était destinée à devenir un Wakanda sorti de l’écran à une centaine de kilomètres de Dakar. Son coût, selon son promoteur, s’élèverait à quelque 6 milliards de dollars. Initialement prévu pour 2023, l’achèvement de la première tranche ( un campus, un centre commercial, des résidences, des hôtels, un poste de police, une école, un centre de traitement des déchets et une centrale solaire ), des travaux sont désormais annoncés pour 2028, tandis que la finalisation devra attendre 2035. Une situation que fustige l’actuel ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang.



"Certes, la pandémie a eu des répercussions négatives sur le secteur touristique, mais elle ne saurait justifier le retard observé sur ce projet", a-t-il indiqué dans les colonnes de Jeune Afrique.



"D’autres investisseurs sur place ont fait leurs preuves par le passé. Le groupe Riu, par exemple, avait signé un accord pour la construction d’un complexe hôtelier juste avant la pandémie et celle-ci ne l’a pas empêché de respecter les échéances fixées. Les documents signés avec Akon sont très clairs en ce qui concerne les délais de réalisation, et les deux parties se doivent de respecter leurs obligations respectives. S’agissant d’Akon, celles-ci prévoient le paiement intégral du ticket d’entrée et le respect du calendrier fixé pour la réalisation de la ville", a-t-il déclaré.



La première partie de la ville futuriste portée par le chanteur Akon devait être livrée fin 2023. Mais à ce jour, pas un seul coup de pioche n’a été donné, renseigne « Jeune Afrique ».



En août 2020, le chanteur Akon posait la première pierre d’une smart city, à 90 km au sud de Dakar. Mais les travaux n’ont toujours pas commencé. Un retard qui menace de faire capoter ce projet. Le ministre du Tourisme a assuré qu’ « une évaluation détaillée du projet Akon City a été demandée à la Sapco (Société d'Aménagement et de Protection des Côtes) et devrait être disponible sous peu. En fonction de ce qu’elle établira, nous n’hésiterons pas à en tirer les conséquences. D’autres opérateurs sont intéressés par cette zone et nous ne prendrons pas le risque de nous faire plomber par un opérateur, fût-il sénégalais, dont le projet n’a pas avancé d’un pouce », a expliqué Mame Mbaye Niang, ministre du Tourisme.



Ce dernier semble être prêt à mettre fin à sa collaboration avec Akon s’il ne respecte pas ses engagements avec l’État du Sénégal dans le cadre de son projet.