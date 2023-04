Al Nassr: Cristiano Ronaldo fait encore polémique

Alors qu’Al Nassr a été éliminé en demi-finale de la coupe saoudienne, Cristiano Ronaldo fait encore polémique.



Encore une soirée difficile… L’arrivée de Cristiano Ronaldo en Arabie Saoudite et à Al Nassr avait, logiquement, été fêtée et célébrée comme il se doit dans le pays. Le tapis rouge avait été déroulé au Portugais, arrivé en véritable star, contribuant au passage à populariser le championnat. Mais si on sort du volet statistique 11 buts en 11 rencontres de championnat l’aventure arabe du Lusitanien commence sérieusement à tourner au fiasco. Nouvel épisode lundi soir.



Après avoir perdu la tête du championnat et avoir été battu par son rival Al Hilal, voilà qu’Al Nassr a chuté en demi-finale de la coupe nationale, perdant face à Al Wehda, équipe qui pointe pourtant en bas de tableau en championnat. Pire encore, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ont joué en supériorité numérique pendant 40 minutes, rapporte Footmercato.



Il a clashé son coach



Cristiano Ronaldo a notamment manqué deux énormes occasions qui auraient pu renverser la situation en faveur des siens, touchant notamment la barre en fin de rencontre. Au coup de sifflet final, il a enragé et crié sur son entraîneur, Dinko Jelicic. On a senti un Portugais très frustré et énervé, et les images où il peste contre son coach ont déjà fait le tour des médias internationaux. Il a aussi reproché à son entraîneur certains choix faits en première période notamment.



Et ce n’est pas le premier coup de sang de la légende du Real Madrid cette saison…



En pleines rumeurs concernant un moment tendu avec sa compagne Georgina Rodriguez, le Portugais traverse donc un moment assez compliqué, tant sur le plan sportif que personnel.



En championnat, son équipe pointe à trois points du leader Al Ittihad au classement, avec un match de plus. Autant dire que même là, ça risque d’être compliqué de glaner ce titre national. Al Nassr était pourtant leader quand Cristiano Ronaldo a débarqué.