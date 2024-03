Al-Nassr : Cristiano Ronaldo prend cher après le terrible fiasco

Al-Nassr a été éliminé, lundi, en Ligue des champions asiatique. Un terrible coup sur la tête pour l’écurie saoudienne qui espérait aller au bout. Après cet échec retentissant, Cristiano Ronaldo est pointé du doigt.



Al-Nassr rêve plus grand. Depuis la signature de Cristiano Ronaldo à l’hiver 2023, l’écurie saoudienne est entrée dans une nouvelle dimension. Les sponsors sont de plus en plus nombreux, tout comme le nombre de personnes qui suivent Al-Nassr sur les réseaux sociaux. Les maillots floqués au nom de CR7 s’arrachent comme des petits pains.



Le championnat est de plus en plus diffusé à travers le monde entier, même si cela n’est pas forcément un gage de bonnes audiences. Quoi qu’il en soit, la présence de la superstar portugaise est un vrai plus pour le club pour tout ce qui concerne le marketing, le merchandising ou encore la communication. Sur le terrain sportif, le quintuple Ballon d’Or est aussi très efficace.



Pas de titre majeur pour CR7

Cette saison, il a disputé 30 rencontres toutes compétitions confondues. Le temps d’inscrire 28 buts et 11 passes décisives. Mais les fans comme la direction attendent surtout des trophées. Et pour le moment, CR7 n’a gagné qu’une Coupe Arabe des clubs champions en 2023. Il n’a pas vraiment réussi à mener ses troupes sur la voie du succès. L’an dernier, son équipe a terminé deuxième de Saudi Pro League, derrière Al-Ittihad.



Cette saison, le titre national est bien parti pour être remporté par Al-Hilal, qui possède 12 points d’avance sur Al-Nassr. En Ligue des champions asiatique, son club est passé à la trappe hier. Après avoir perdu le match aller (1-0) face à Al Ain, Al-Nassr s’est imposé 4 à 3 hier lors de la manche retour.



Mais la formation de CR7 a été éliminée en 1/4 de finale après la séance de tirs au but. Une déception, d’autant qu’elle ne disputera donc pas le prochain Mondial des Clubs. Ce mardi, la presse saoudienne évoque cette sortie de route et n’épargne pas l’ancien joueur du Real Madrid.



"Cristiano Ronaldo, le premier accusé", a titré Goal Arabia avant d’ajouter : «la légende portugaise Cristiano Ronaldo a continué à jouer à un mauvais niveau avec la première équipe de football du Al-Nassr, lors des derniers matches. Il n’a pas joué au niveau attendu de lui, lors du match décisif face au club émirati d’Al Ain, lundi soir, lors du match retour des 1/4 de finale (…) La légende portugaise a fait ses adieux à la Ligue des champions de l’AFC.»



La presse ne l’épargne pas

Puis, la publication saoudienne a ajouté au sujet du joueur qui a ignoré les provocations des supporters adverses, qui ont scandé le nom de Lionel Messi : «il peut être considéré comme l’un des responsables directs des "adieux" d’Al-Nassr au grand tournoi asiatique. Malgré un but marqué, lors de la deuxième période de prolongation du match.»



Moins bon qu’auparavant sur coup-franc, il s’est aussi pris le bec violemment avec les arbitres rappelle Goal Arabia, qui a raté l’une des « occasions les plus étranges peut-être de toute sa carrière de footballeur » à la 61e. En effet, après un ballon relâché par le gardien adverse, CR7, seul face à lui, a tiré à côté.



Le footballeur, qu’on a connu plus tueur, est humain et vieillit. Malgré tout, il prend cher en Europe. « C’est l’erreur la plus ridicule que Cristiano ait commise dans toute sa carrière », a écrit AS à ce sujet. De son côté, Sport estime que c’est peut-être le "pire match" de CR7.



Au Portugal, Record ne va pas aussi loin et affirme que « le titre de M. Champions League ne s’applique pas à lui en Asie. » En Arabie saoudite, la détresse de Cristiano Ronaldo s’affiche en une d’Arriyadiyah. Même chose sur le site ArabNews, qui a écrit : « défensivement, il y a encore eu des problèmes. En attaque, Al-Nassr, et en particulier Ronaldo, ont gaspillé.»



Al-Nassr va devoir revoir sa copie l’an prochain. Mais ce sera, a priori, sans son entraîneur Luis Castro, qui devrait prendre la porte.





Avec Footmercato