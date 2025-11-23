Al-Nassr s’impose 4-1 : Sadio Mané buteur, Cristiano Ronaldo signe un ciseau spectaculaire

Al-Nassr poursuit son parcours parfait en championnat. Lors de la 9ᵉ journée de la Saudi Pro League, l’équipe dirigée par Jorge Jesus a largement battu Al-Khaleej sur le score de 4-1, avec un but signé Sadio Mané.



João Félix et Wesley Gassova ont permis aux locaux de prendre une avance de deux buts avant la mi-temps. Malgré la réduction du score par Al-Khaleej, Al-Nassr a rapidement repris le contrôle grâce à une superbe réalisation de Sadio Mané, suivie d’un magnifique retourné acrobatique de Cristiano Ronaldo, qui a marqué le 954ᵉ but de sa carrière.



Leader du championnat avec 27 points, Al-Nassr possède désormais quatre points d’avance sur son poursuivant immédiat, Al-Hilal.