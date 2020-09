Alain Giresse: «Gana Guèye n’est pas en dessous de Paredes, Herrera, Draxler»

Idrissa Gana Guèye n'arrive plus à s’imposer au Paris Saint Germain. Poussant ses dirigeants à le mettre sur la liste des joueurs transférables, selon les informations de « 10 Sport ». Ancien sélectionneur des « Lions » du Sénégal, Alain Giresse s’est exprimé sur les difficultés actuelles de l’international sénégalais dans un entretien accordé à la presse locale « Le Quotidien ».



Le technicien français, de passage en Espagne, exhorte l’ancien d’Everton à avoir du caractère pour s’imposer face à ses pairs. «Je ne sais pas si Gana va partir ou pas. Quand on regarde le milieu du Psg, il y a Paredes, Herrera, Draxler. Il ne faut pas que Gana ait le complexe. Il n’est pas en dessous de ces joueurs-là. Ces derniers, en finale de Ligue des champions contre Bayern, n’ont pas fait grand-chose», souligne-t-il.



Avant de donner quelques conseils à l’ancien des Diambars. «Gana doit jouer sur sa vraie valeur. Au Psg, il faut savoir s’imposer et avoir du caractère. Il a un élément de référence : c’est le match qu’il a joué contre le Real Madrid. Il faut qu’il joue sans faire de complexe. Il n’est pas inférieur à ces joueurs que je viens de citer.»