Maïmouna Dièye nommée Conseillère technique spéciale au Cabinet du Président de l'Assemblée nationale

Le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a procédé à la nomination de Maïmouna Dièye au poste de Conseillère technique spéciale au sein de son Cabinet à l’Hémicycle.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura la charge des dossiers relatifs à l’Action sociale, à la Famille, à la Promotion des droits des femmes, ainsi qu’à la Protection des enfants et des groupes vulnérables, notamment des personnes vivant avec un handicap.