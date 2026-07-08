Maïmouna Dièye nommée Conseillère technique spéciale au Cabinet du Président de l'Assemblée nationale

Le Président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, a procédé à la nomination de Maïmouna Dièye au poste de Conseillère technique spéciale au sein de son Cabinet à l’Hémicycle.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura la charge des dossiers relatifs à l’Action sociale, à la Famille, à la Promotion des droits des femmes, ainsi qu’à la Protection des enfants et des groupes vulnérables, notamment des personnes vivant avec un handicap.
Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle aura la charge des dossiers relatifs à l’Action sociale, à la Famille, à la Promotion des droits des femmes, ainsi qu’à la Protection des enfants et des groupes vulnérables, notamment des personnes vivant avec un handicap.
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