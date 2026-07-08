Sécurité, narcotrafic et investissements : le Sénégal et les États-Unis consolident leur coopération

Le Sénégal et les États-Unis ont convenu de renforcer leur coopération en matière de sécurité, de lutte contre le narcotrafic et de promotion des investissements, selon un communiqué du ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur.



Cet engagement a été pris à l'occasion de l'audience accordée, le mardi 7 juillet 2026, par le ministre à une délégation américaine conduite par Michael McCabe, responsable de la Sous-commission pour l'Afrique de la Commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis.



À l'issue de cette rencontre, les deux parties ont réaffirmé leur volonté de poursuivre leurs échanges sur les questions sécuritaires.



Le ministre Cheikh Niang a rappelé la solidité et le caractère stratégique des relations entre le Sénégal et les États-Unis d’Amérique. À cet égard, il a souligné que la diplomatie parlementaire joue un rôle particulièrement important, les deux pays étant liés par une tradition démocratique solidement ancrée.



