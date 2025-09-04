Alejandro Balde blessé : le Barça en danger face au PSG en Ligue des Champions

C'est une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe pour le FC Barcelone et ses supporters. Le club catalan pourrait être privé de son talentueux latéral gauche, Alejandro Balde, pour l'un des matchs les plus importants de sa saison : le duel de Ligue des Champions contre le PSG. La pépite du Barça est touchée à l'ischio-jambier, une blessure qui met en péril sa présence face au club parisien.



L'annonce de la blessure d'Alejandro Balde a fait réagir toute la presse sportive. L'international espagnol, devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Xavi, risque de manquer le rendez-vous du 1er octobre. Son absence serait un coup dur pour la défense barcelonaise, qui s'appuie grandement sur sa vitesse, sa puissance et sa capacité à déborder sur le côté gauche.



Ce match entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain est déjà considéré comme un tournant dans la compétition. L'incertitude planant autour de l'état de santé de Balde ne fait qu'ajouter à l'enjeu de la rencontre. L'entraîneur du Barça va devoir trouver une solution de rechange pour pallier l'absence de son jeune prodige et contenir la puissance offensive du PSG, emmenée notamment par Kylian Mbappé.

Les fans du FC Barcelone retiennent leur souffle. Ils espèrent voir Alejandro Balde récupérer à temps pour le choc et aider son équipe à prendre le dessus sur le PSG. En attendant, le club se prépare à affronter son rival européen sans l'un de ses éléments les plus performants. L'issue de cette rencontre de Ligue des Champions pourrait bien dépendre de l'état de forme des joueurs clés.