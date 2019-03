Alerte ! une nouvelle pénurie d’eau menace Dakar

Dakar risque de connaîtra une pénurie d’eau dans les prochaines heures. En effet, le tuyau de Lac de guerre qui conduit l’eau dans la capitale a été endommagé par des travaux à hauteur de Ngaye Mékhé.



« Effectivement nous essayons d’évaluer l’ampleur de la fuite qui peut être mineure. Et si c’est une fuite qui nécessite l’arrêt du service, il peut y avoir des incidences sur l’approvisionnement en eau dans la capitale. Ce tuyau transporte prés de 40.000 m3 par jour. Donc c’est le dixième de la production actuelle de Dakar qui est de 400.000 m3/jour. Mais là il est trop tôt pour se prononcer sur l’ampleur de cette casse. On est en train d’évaluer la taille du sinistre et d’en mesurer les incidences sur l’alimentation en l’eau à Dakar. Il est évident que si l’ampleur est importante, cela va nécessiter un arrêt de la production sur cette ligne », a déclaré le chargé de la communication de Sones Habib Demba Fall.



Toutefois, le responsable de la Sones rassure les consommateurs sur ce manque à produire. «il sera atténuée parce qu’on n’est pas dans une période de pointe, de grande consommation. Entre temps nous avons eu des m3 additionnels à partir de Bayakh et de Tassett. Mais, il est évident que si la conduite est évacuée pour réparation il peut y avoir d’incidences », souligne t-il dans les ondes de E-radio