PRESSAFRIK.COM , L'info dans toute sa diversité (Liberté - Professionnalisme - Crédibilité)
Alerte Météo : l'ANACIM annonce des orages et des pluies du lundi 08 au mardi 09 septembre



L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé l'arrivée d'orages et de pluies sur le pays à partir de ce lundi 08 jusqu'au mardi 09 septembre.

Pour ce lundi, les localités concernées sont notamment Kaffrine, Kaolack, Fatick, Diourbel, Thiès, Dakar, Louga et Ziguinchor. Selon un bulletin parvenu à PressAfrik, des pluies d’intensité variable seront également notées dans le reste du pays.

Demain mardi, les activités pluvio-orageuses concerneront essentiellement les zones du Centre, du Sud et de l’Est du pays. Les régions touchées seront  au Centre : Thiès, Dakar, Diourbel, Kaolack, Fatick, Louga, au Sud : Ziguinchor, Kolda, Sédhiou et à l'Est : Kédougou, Tambacounda.
Khadiatou Diallo (stagiaire)

Lundi 8 Septembre 2025 - 13:07


