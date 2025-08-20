Alerte crue sur les fleuves Gambie et Sénégal : la DGPRE appelle à la vigilance

La Direction de la Gestion et de la Planification des Ressources en Eau (DGPRE) alerte sur une progression des niveaux d’eau des fleuves Sénégal et Gambie, se rapprochant des cotes de vigilance dans plusieurs stations.



« Sur le fleuve Gambie, la tendance est à la hausse. À Kédougou, la cote actuelle est de 514 cm pour une cote d’alerte fixée à 700 cm, soit un écart de 186 cm. À Mako, le niveau atteint 412 cm, contre une cote d’alerte de 600 cm. À Gouloumbou, la cote s’élève à 700 cm, encore éloignée de la cote critique de 1200 cm, avec un différentiel de 500 cm », lit-on sur la note parvenu à PressAfrik.



Selon la DGPRE, « si les évènements pluvio-orageux persistent dans la zone du bassin, les niveaux de Kédougou et Mako se rapprocheront davantage des cotes d’alerte ».



La situation est similaire sur le fleuve Sénégal, où les relevés indiquent des variations contrastées. À Bakel, une légère baisse est observée, mais le niveau reste proche de la cote d’alerte avec 932 cm mesurés pour un seuil fixé à 1000 cm, soit un écart de 71 cm.



À Matam, la cote atteint 753 cm, à seulement 47 cm de la limite d’alerte. Podor enregistre 393 cm, encore éloigné des 500 cm critiques. Enfin, à Kidira, sur la Falémé, le niveau s’élève à 766 cm, soit 234 cm en dessous de la cote d’alerte.



Face à ces évolutions, la DGPRE recommande le maintien et le renforcement des mesures préventives. « Compte tenu du niveau actuel des fleuves Sénégal et Gambie, l’attention accordée à leur évolution et les mesures déjà prises doivent être poursuivies afin d’éviter d’éventuels désagréments pour les populations et les porteurs d’activités dans ces bassins hydrographiques », souligne la note.