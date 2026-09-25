Cameroun : le CPJ a exigé toute la lumière sur la détention arbitraire de quatre journalistes

Le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) a interpellé les autorités camerounaises pour réclamer l'établissement des responsabilités après l'interpellation et la garde à vue de quatre professionnels des médias. Les journalistes François Essomba, Igor Gwet Bibey, Solange Djuikam et Pierre Mouchili avaient été soupçonnés du vol des lunettes d’un ministre lors d'une couverture médiatique, une affaire qui a provoqué une vive indignation et suscité des appels au boycott des activités ministérielles.
Dans une déclaration officielle, le représentant du CPJ pour l’Afrique francophone, Moussa Ngom, a fermement dénoncé cette mesure d'incarcération. Il a souligné que l’expérience subie par ces quatre reporters illustrait la réalité terrifiante de l’exercice du métier d'informer au Cameroun, où une simple journée de reportage pouvait basculer dans l'arbitraire.
Sur le plan des faits, la journaliste Solange Djuikam a passé sept nuits en cellule avant d’obtenir sa libération. Vos confrères François Essomba, Igor Gwet Bibey et Pierre Mouchili ont quant à eux été maintenus en garde à vue durant cinq nuits avant d'être élargis.
Dans une déclaration officielle, le représentant du CPJ pour l’Afrique francophone, Moussa Ngom, a fermement dénoncé cette mesure d'incarcération. Il a souligné que l’expérience subie par ces quatre reporters illustrait la réalité terrifiante de l’exercice du métier d'informer au Cameroun, où une simple journée de reportage pouvait basculer dans l'arbitraire.
Sur le plan des faits, la journaliste Solange Djuikam a passé sept nuits en cellule avant d’obtenir sa libération. Vos confrères François Essomba, Igor Gwet Bibey et Pierre Mouchili ont quant à eux été maintenus en garde à vue durant cinq nuits avant d'être élargis.
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