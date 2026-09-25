Rentrée scolaire 2026-2027 : le calendrier fixé au 5 octobre pour les enseignants et au 8 pour les élèves

Le ministre de l’Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy a fixé le calendrier de la rentrée des enseignants au lundi 5 octobre et celle des élèves au jeudi 8 octobre 2026. Il a par ailleurs, décliné les grands axes de la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027. S'exprimant lors d’une réunion du Conseil interministériel tenue au Building administratif Président Mamadou Dia sous la présidence du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô, le ministre a établi trois urgences stratégiques pour garantir le démarrage effectif des cours dès le premier jour.



La première priorité énoncée par le ministre concerne la gestion du personnel enseignant. Moustapha Guirassy a exigé l' « achèvement complet du processus d'affectation avant l'ouverture des classes », afin d'assurer la présence de tous les professeurs et instituteurs à leurs postes dès le lancement officiel de l'année scolaire.



La deuxième priorité s'est focalisée sur la « fonctionnalité et la salubrité des établissements scolaires ». Les infrastructures touchées par les intempéries, les travaux ou diverses occupations ont fait l'objet d'une attention particulière pour assurer un cadre sécurisé et digne aux élèves. Enfin, la troisième priorité est restée axée sur la « distribution à temps des manuels, intrants pédagogiques, équipements et services essentiels ».



Au-delà de ces trois chantiers, le ministre de l’Éducation nationale a annoncé une rénovation de la carte scolaire à travers le redécoupage des inspections d’académie (IA) et des inspections de l’éducation et de la formation (IEF). Il a rappelé que la réussite de la rentrée dépassait le seul cadre de son département et a préconisé une approche holistique et coordonnée impliquant l'ensemble des démembrements de l'État.



Moustapha Mamba Guirassy a conclu sur la nécessité d'appliquer un suivi rigoureux des décisions prises, en fondant l'action gouvernementale sur l'anticipation, le dialogue social et la résolution rapide de chaque dysfonctionnement signalé.