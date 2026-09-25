Travaux du pont Émile Badiane : le préfet a interdit la marche du collectif « L’Heure est grave » en raison de la commémoration du Joola

La marche pacifique initialement prévue pour protester contre la lenteur des travaux du nouveau pont Émile Badiane n'aura pas lieu à Ziguinchor. Dans un arrêté signé par le préfet du département, Latyr Ndiaye, l'autorité administrative a rejeté la déclaration de manifestation en invoquant la concomitance avec les cérémonies commémoratives du naufrage du bateau Le Joola, organisées le même jour.



Afin de marquer le devoir de mémoire, de prière et de recueillement dédié aux victimes de la catastrophe maritime, le préfet a invité les organisateurs à faire preuve de patriotisme et à reporter leur rassemblement à une date ultérieure. En réaction à ce refus, le collectif citoyen « L’Heure est grave pour la Casamance », présidé par El Hadji Mamadou Kamara, a réorienté son action. L'organisation a convoqué les médias nationaux et internationaux à un point de presse prévu ce samedi 26 septembre 2026 à partir de 16 h 30, devant « La Voix du Sud Belford » sur la 54, en allant vers l'ancien daral à Ziguinchor, afin de préciser sa position sur le suivi des infrastructures régionales.