Conseil interministériel : Ahmadou Al Aminou Lô a appelé à une introspection avant la rentrée scolaire

À l'ouverture du Conseil interministériel consacré à la préparation de la rentrée scolaire 2026-2027, fixée au lundi 5 octobre pour les enseignants et au jeudi 8 octobre pour les élèves par le ministère de l'Éducation nationale, le Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lô a invité l'ensemble des acteurs du monde éducatif à dresser un bilan objectif de l'année écoulée. Le chef du gouvernement a insisté sur la nécessité de tirer les enseignements de la session 2025-2026 afin de consolider les acquis et de corriger les faiblesses constatées.
Devant les participants à cette rencontre interministérielle, le Premier ministre a demandé une analyse lucide et transparente des résultats enregistrés lors du précédent exercice académique, tout en identifiant les opportunités à saisir et les menaces à anticiper. Tout en saluant les réussites scolaires de l'année 2025-2026, Ahmadou Al Aminou Lô a rappelé la longue période de paralysie des cours causée par les grèves à répétition.
Face à cette situation, il a lancé un appel solennel à la communauté éducative pour privilégier le dialogue social et la concertation permanente, tout en tenant compte des contraintes financières réelles de l'État. Il a conclu son intervention en soulignant que le développement d'une expertise à grande échelle restait le levier fondamental pour sortir le pays de la pauvreté.
Devant les participants à cette rencontre interministérielle, le Premier ministre a demandé une analyse lucide et transparente des résultats enregistrés lors du précédent exercice académique, tout en identifiant les opportunités à saisir et les menaces à anticiper. Tout en saluant les réussites scolaires de l'année 2025-2026, Ahmadou Al Aminou Lô a rappelé la longue période de paralysie des cours causée par les grèves à répétition.
Face à cette situation, il a lancé un appel solennel à la communauté éducative pour privilégier le dialogue social et la concertation permanente, tout en tenant compte des contraintes financières réelles de l'État. Il a conclu son intervention en soulignant que le développement d'une expertise à grande échelle restait le levier fondamental pour sortir le pays de la pauvreté.
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