Alerte météo: À Dakar, un vent frais adoucit la chaleur avec une température maximale de 32°C

Le ciel restera largement dégagé au début de cette nouvelle semaine sur l’ensemble du territoire sénégalais. Les températures connaîtront une montée notable, notamment dans les régions de l’intérieur, où les maximales atteindront 36 à 39°C dans le Centre, et 36°C dans le Sud, le Nord et l’Est du pays. À Dakar, un vent frais viendra adoucir légèrement la chaleur, avec une température maximale autour de 32°C, selon le bulletin météorologique de l'Anacim.



En revanche, au cours de la nuit et du petit matin, un rafraîchissement notable sera observé dans les régions du Sud, du Nord et de l’Ouest, avec des températures tombant en dessous de 22°C.



Les conditions de visibilité seront généralement bonnes, et les vents, soufflant principalement du secteur est au nord-est, resteront faibles à modérés.