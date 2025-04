Lutte contre la criminalité financière : les responsables d’Interpol en Afrique de l’Ouest élaborent des stratégies pour y faire face

Dakar a accueilli, ce lundi, la 10e réunion des Chefs des Bureaux Centraux Nationaux (BCN) d’INTERPOL de l’Afrique de l’Ouest. L’évènement s’est tenu sous la présidence de l’Inspecteur Général de Police Mame Seydou Ndour, Directeur Général de la Police nationale, selon un communiqué officiel des services de communication de la police.



Cette rencontre de haut niveau a été l’occasion pour les responsables régionaux d’échanger sur les défis actuels liés à la criminalité financière et à la corruption, deux fléaux qui minent le développement économique et la stabilité institutionnelle dans plusieurs pays de la région.



Les participants ont également passé en revue les capacités opérationnelles de la structure régionale d’INTERPOL en matière de prévention, de détection et de répression des infractions économiques. À l’ordre du jour figuraient aussi l’évaluation de la mise en œuvre des recommandations formulées lors de la précédente réunion tenue l’an dernier, ainsi que la définition de nouvelles orientations stratégiques pour renforcer la coopération policière régionale.



Cette 10e édition marque ainsi une étape importante dans la consolidation des efforts communs de lutte contre la criminalité transnationale organisée. Elle est également un cadre d’échange d’informations, de bonnes pratiques et de coordination des actions entre les différents BCN d’Afrique de l’Ouest.